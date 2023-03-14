عضو الغرف التجارية يكشف لـ عزة مصطفى مواعيد غلق المطاعم والمنشآت في رمضان

كشف علي كامل منصور، عضو غرفة المطاعم والمنشآت بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن مواعيد افتتاح المطاعم والمنشآت السياحية في رمضان من 6 وحتى 2 صباحًا.

وتابع منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، بأنّه لن يتم غلق أبواب المطاعم ومنافذ المأكولات والمشروبات في النهار أمام غير المسلمين.

أصحاب المنشآت والمطاعم السياحية

وأكد علي كامل منصور، عضو غرفة المطاعم والمنشآت بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن الاتحاد المصري للغرف التجارية يحاول إرضاء أصحاب المنشآت والمطاعم السياحية والمترددين عليها.

أسعار الوجبات

ارتفاع أسعار وجبات السحور والإفطار بنسب السوق، حتى تغطي التكلفة، موضحا أن أسعار المواد الخام ارتفعت حيث وصل الأرز لـ 22 جنيهًا إلى جانب ارتفاع أجور العمالة.