عزة مصطفى بعد احتفالية «كتف في كتف»: جمعية أبو العينين قادرة على تقديم الخير

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بجمعية أبو العينين للعمل الخيري والتنموي، موضحة أن الخير ممتد ومتواصل في رمضان وبعد الشهر الكريم.

تمول ذاتيا وقادرة على تقديم الخير والعطاء

وأضافت خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجمعية تعمل منذ 40 عاما، وتمول ذاتيا وقادرة على تقديم الخير والعطاء بلا مساعدات مادية أو عينية أو عطاء من أحد.

الاستعداد لشهر رمضان

وأكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن إدارة جمعية أبو العينين، تتولاها السيدة سمية أبو العينين دينامو العمل الخيري.

وأوضحت أن السيدة سمية كانت في احتفالية كتف في كتف، أمس، وصباح اليوم تواجدت في الجمعية من أجل الاستعداد لشهر رمضان حيث سيتم إعداد وجبات جاهزة في الشهر الكريم.