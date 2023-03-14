«القابضة للصناعات الغذائية» لـ عزة مصطفى: السكر بـ14.5 جنيه في «أهلا رمضان»

كشف الدكتور أحمد أبواليزيد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن أسعار السلع في الفرع الرئيسي من معرض «أهلا رمضان»، موضحا أن اللحوم الباردة السوداني متوفرة بـ 165 جنيهًا للكيلو، و14.5 جنيه لكيلو السكر، والسعر الحر يتراوح بين 19 و21 جنيهًا، بينما الأرز بـ 16 جنيهًا.

السلع الغذائية الرمضانية

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك ما لا يقل عن 400 عارض من كبار منتجي وموردي السلع الغذائية والرمضانية في المعرض.

معرض «أهلا رمضان»

أضاف «أبواليزيد»، أن الفرع الرئيسي من معرض «أهلا رمضان» مفتوح أمام الجمهور بداية من العاشرة صباح الغد ولمدة 12 ساعة يوميًا.

وأشار عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أن سعر الزيت يتراوح بين 48 و65 جنيهًا، لافتا إلى أن فارق السعر داخل وخارج المعرض يتراوح بين 20 و30%.