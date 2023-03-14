رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«القابضة للصناعات الغذائية» لـ عزة مصطفى: السكر بـ14.5 جنيه في «أهلا رمضان»

كتب:

محمد أيمن سالم
07:43 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
معارض «أهلا رمضان»

معارض «أهلا رمضان»

كشف الدكتور أحمد أبواليزيد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن أسعار السلع في الفرع الرئيسي من معرض «أهلا رمضان»، موضحا أن اللحوم الباردة السوداني متوفرة بـ 165 جنيهًا للكيلو، و14.5 جنيه لكيلو السكر، والسعر الحر يتراوح بين 19 و21 جنيهًا، بينما الأرز بـ 16 جنيهًا.

السلع الغذائية الرمضانية 

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك ما لا يقل عن 400 عارض من كبار منتجي وموردي السلع الغذائية والرمضانية في المعرض.

معرض «أهلا رمضان» 

أضاف «أبواليزيد»، أن الفرع الرئيسي من معرض «أهلا رمضان» مفتوح أمام الجمهور بداية من العاشرة صباح الغد ولمدة 12 ساعة يوميًا.

وأشار عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أن سعر الزيت يتراوح بين 48 و65 جنيهًا، لافتا إلى أن فارق السعر داخل وخارج المعرض يتراوح بين 20 و30%.

اقرأ المزيد:

مدبولي: أسعار سلع معرض أهلا رمضان «أكثر من ممتازة» وبها خصومات تصل لـ50%

مدبولي: تبكير موعد افتتاح معارض «أهلا رمضان» تنفيذا لتكليفات الرئيس

وزير التموين: بيع السلع في معرض «أهلا رمضان» بأسعار أقل من التكلفة

مدبولي: تخفيضات تصل لـ50% في أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان

رئيس الوزراء يصل مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات لافتتاح معرض «أهلا رمضان»

رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلا رمضان» الرئيسي بأرض المعارض بعد قليل
بقلم محمد أيمن سالم