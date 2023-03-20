الفنان العالمي ويل سميث يرقص على أغنية «إيه اليوم الحلو ده» بحضور أحمد سعد

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره مقطع فيديو، مع الفنان العالمي ويل سميث، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وظهر ويل سميث في الفيديو، وهو يرقص على أغنية إيه «اليوم الحلو ده» وذلك أثناء تأدية الفنان أحمد سعد لها، وسط تفاعل كبير من قبل الضيوف وفي الأخير التقطا صورة سويا».

أحمد سعد وويل سميث معا

وعلق الفنان أحمد سعد على الفيديو الذي شاركه قائلا: «إيه ويل سميث الحلو ده»، وتفاعل الجمهور بشكل كبير على الفيديو معبرين عن إعجابهم بهذا الأمر.

يذكر أن الفنان أحمد سعد يشارك فى السباق الرمضاني لعام 2023 وذلك من خلال غنائه لتتر مسلسل جعفر العمدة الذي يقدمه الفنان محمد رمضان وأيضا يقدم عددا من الرباعيات داخل العمل.

كما تم طرح الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل جعفر العمدة بصوت الفنان أحمد سعد، والتي حملت اسم «أنا قادر»، وشارك معه في الأداء الصوتي الشاعر هشام الجخ الذي تولى أيضا كتابة كلمات الأغنية وهى من ألحان أحمد سعد.