أحمد سعد يقدم فقرة غنائية باحتفالية «كتف في كتف»: «إيه اليوم الحلو ده»

قدم الفنان أحمد سعد، فقرة غنائية خلال احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمتطوعي مبادرة «كتف في كتف»، إذ قدم أغنية «كتف في كتف» وسط تفاعل كبير من المتطوعين الحضور في ستاد القاهرة الدولي.

وعقب الانتهاء من أداء الأغنية حرص على توجيه كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «شرف كبير جدا جدا إني أكون قدام حضرتك في يوم جميل زي ده، يا ريت تسمحلي أقول حاجة من قلبي لكل القلوب اللي اتجمعت بالخير بفضل ربنا وبفضلك»، وقرر أحمد سعد، غناء أغنية «إيه اليوم الحلو ده»، وسط تفاعل من الجمهور.

مبادرة «كتف في كتف»

مبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».