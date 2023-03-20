جامعة سوهاج تكرم فريق عمل وحدة «حياة كريمة» بالمحافظة

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، احتفالية جامعة سوهاج «طلاب من أجل مصر» لتكريم أعضاء فريق وحدة حياة كريمة بالمحافظة، الفائز بالمركز الثالث بجائزة التميز الحكومي لعام 2023 فئة فريق العمل المتميز، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة ورئيس طلاب من أجل مصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب من أجل مصر.

بدء الحفل بالسلام الجمهوري

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، تلاه عرض فيديو تقديمي عن محافظة سوهاج وأبرز المشروعات التي تم إنجازها في مختلف القطاعات، ثم قام محافظ سوهاج ورئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة بتكريم أعضاء فريق عمل وحدة حياة كريمة بالمحافظة ومنحهم شهادات التقدير، حيث تم تكريم كل من محمد كامل عبدالباري مسؤول التوثيق والإعلام، والدكتور محمد عبدالهادي عبدالرحيم نائب رئيس الوحدة وقائد فريق العمل المشارك بالمسابقة، شريف ماهر عيسى منسق عام الوحدة، محمد كامل عبدالباري مسؤول التوثيق والإعلام، وسحر أحمد مصطفي مسؤول متابعة، أميمة محمد نجيب مسؤول متابعة، لمياء فتحي أحمد مسؤول المشاركة المجتمعية، محمود حسين محمد مسؤول إداري.

إهداء درع تذكاري

وعلى هامش الاحتفال قام الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة ورئيس طلاب من أجل مصر بإهداء درع تذكاري للمحافظ تقديرا لجهوده في دعم الأنشطة المختلفة لطلاب جامعة سوهاج، ومن بينها أنشطة طلاب من أجل مصر.