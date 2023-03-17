«كتف في كتف» بسوهاج.. «حياة كريمة» قدمت 85 ألف كرتونة للأهالي

أسهمت مبادرة «كتف فى كتف» بشكل كبير فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، فى محافظة سوهاج، ودعمهم بالسلع الغذائية والتموينية، طوال الأيام والأسابيع الماضية، فى كل أنحاء المحافظة.

وقال السيد محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة، التى تعد إحدى المؤسسات والجمعيات المشاركة فى التحالف الوطنى، إن المبادرة تعمل على قدم وساق، للوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع 20 ألف كرتونة خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف أن مؤسسة «حياة كريمة» المشاركة فى المبادرة دعمت أهالى المحافظة بـ85 ألف كرتونة، تم تعبئتها ووصولها إلى جميع المراكز، وفقاً لعدد الأسر الأولى بالرعاية، وسيتم توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة.

«الحداد»: استطعنا الوصول لأكبر عدد من الأسر بعد تحري الدقة في كل القرى والنجوع والمراكز

وقال الدكتور هشام الحداد، منسق مؤسسة «حياة كريمة» وعضو التحالف الوطنى، إننا استطعنا الوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك عقب التواصل وتحرى الدقة فى كل القرى والنجوع والمراكز بالمحافظة.

كما أعلنت جمعية الأورمان، إحدى جمعيات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أنه تم توزيع 500 كرتونة، وأنه سيتم توزيع 5 آلاف كرتونة قبل حلول شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن مبادرة «كتف فى كتف» التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وقال «محمد جمال»، عضو مجلس إدارة مؤسسة صناع الحياة، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى محافظة سوهاج، إن مبادرة «كتف فى كتف» تعد من أكبر مبادرات العمل التنموى، فقد تم توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية من خلالها تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وكان نصيب محافظة سوهاج بينها 3 آلاف كرتونة، فى 7 مراكز هى: «طما - طهطا - سوهاج - المنشأة - جرجا - دار السلام - البلينا»، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف «حياة كريمة».