«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات: أمطار ورياح وتحذيرات

تشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد تكون ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية وسط تحذيرات لسائقي المركبات نظراً لحجب الرؤية الأفقية أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 5 درجات وسط نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وذكر البيان الصادر عن الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية بنسبة 20% على فترات متفاوتة على مدار اليوم، كما تنشط الرياح على بورسعيد والسويس إذ سجلت سرعتها 30 كيلومترا في الساعة، وسجلت العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

حالة الطقس غدا

وجاءت حالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، الإسكندرية غائما جزئيا نهارا باردا ليلاً مع تكون الشبورة المائية وانعدام فرص سقوط الأمطار، وسجلت العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة وسرعة الرياح 20 كيلومترا في الساعة.

وسجلت الصغرى في محافظات شمال الصعيد 10 درجات فيما بلغت العظمى 23 درجة مع تكون الشبورة المائية، وسجلت سرعة الرياح 22 كيلومترا في الساعة.

وتشهد محافظات جنوب الصعيد طقسا مشمسا نهاراً باردا ليلاً وسجلت العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وبلغت سرعة الرياح 20 كيلومترا في الساعة.

وفيما يتعلق بطقس محافظات جنوب الوجه البحري تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، مع تكون الغيوم الجزئية، وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة وسرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة.