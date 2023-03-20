أسباب تحمسك لمشاهدة مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكي رمضان 2023

تخوض الفنانة مني زكي السباق الرمضاني لهذا العام 2023 بمسلسل تحت الوصاية لتدخل ضمن قائمة المنافسة التي ستشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين هذا العام، وترصد «الوطن» لكم أهم ما يدفعك لمشاهدة هذا العمل.

وعلى الرغم من أن مسلسل تحت الوصاية يشهد المشاركة الثانية للفنانة منى زكي في السباق الرمضاني الا أن مشاركتها السابقة والتي كانت عام 2021 بمسلسل لعبة نيوتن حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وتفاعلا من قبل الجمهور يحمسك لانتظار ثاني اختياراتها في الدراما لهذا العام.

مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي رمضان 2023

كما أن الفنانة مني زكي تناقش هذا العام من خلال مسلسل تحت الوصاية قضية مهمة للغاية وهي قانون الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب أو الزوج وهى واحدة من القضايا الشائكة التي تهم المجتمع بشكل كبير.

كما ترصد «زكي» من خلال مسلسلها امتهان بعض السيدات للمهن الصعبة ومنها حرفة الصيد التي تمتهنها حنان الشخصية التي تجسدها الفنانة منى زكي خلال أحداث العمل وترصد من خلالها كم الصعوبات التي تواجهها في هذه المهنة.

مخرج مسلسل تحت الوصاية

وواحد من ضمن الأسباب التي تجعلك تتحمس بشدة لمسلسل تحت الوصاية هو أنه من إخراج المخرج الكبير محمد شاكر خضير الذي سبق وقدم عددا كبيرا من النجاحات من خلال بعض الأعمال منها مسلسل لا تطفئ الشمس وجراند أوتيل وطريقي وغيرها.

كما يتولى تأليف مسلسل تحت الوصاية الثنائي خالد وشيرين دياب والذين سبق وقدما عددا كبيرا من الأعمال التي حققت نجاحات وصدى كبيرا كان آخرها فيلم أميرة الذي حصل على العديد من الجوائز الدولية في عدد من المهرجانات كان من بينها مهرجان فينيسيا.