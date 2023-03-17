رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تفاصيل وأحداث مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023 لـ منى زكي

كتب:

بسمة شطا
12:55 م | الجمعة 17 مارس 2023
منى زكي في مسلسل تحت الوصاية

منى زكي في مسلسل تحت الوصاية

ينتظر الجمهور خلال الأيام المقبلة انطلاق السباق الرمضاني الذي سيشهد كثيرا من الأعمال الدرامية المميزة ومن بينها تفاصيل وأحداث مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023.

تفاصيل وأحداث مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023 شغلت الجمهور بعد طرح البرومو المبدئي الخاص بالعمل الذي تقدمه الفنانة مني زكي بمشاركة دياب ورشدي الشامي ونهى عابدين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

تفاصيل وأحداث مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023

مسلسل تحت الوصاية يفتح ملف قانون الوصاية من خلال شخصية حنان التي تقدمها الفنانة مني زكي وهي سيدة أربعينية أرملة يتوفى زوجها ولديها ولدان، ووفاة زوجها تجعلها تواجه الحياة بمفردها وتمتهن مهنة الصيد التي تتعرض فيها لكثير من الأزمات.

تواجه الفنانة منى زكي أزمات كبيرة مع أسرة زوجها المتوفى ومن هنا يفتح ملف قانون الوصاية في إطار من التشويق والدراما على قناة سي بي سي دراما.

اقرأ المزيد:

نجوم الفن عن برومو مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي: «مميز كالعادة»

علي الطيب عن مشاركته في مسلسل تحت الوصاية: «كان نفسي أمثل مع منى زكي»

تفاصيل مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي قبل عرضه في رمضان 2023

مسلسلات رمضان 2023.. منى زكي أرملة تعول أبناءها في مسلسل «تحت الوصاية»
بقلم بسمة شطا