تفاصيل وأحداث مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023 لـ منى زكي

ينتظر الجمهور خلال الأيام المقبلة انطلاق السباق الرمضاني الذي سيشهد كثيرا من الأعمال الدرامية المميزة ومن بينها تفاصيل وأحداث مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023.

تفاصيل وأحداث مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023 شغلت الجمهور بعد طرح البرومو المبدئي الخاص بالعمل الذي تقدمه الفنانة مني زكي بمشاركة دياب ورشدي الشامي ونهى عابدين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

تفاصيل وأحداث مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023

مسلسل تحت الوصاية يفتح ملف قانون الوصاية من خلال شخصية حنان التي تقدمها الفنانة مني زكي وهي سيدة أربعينية أرملة يتوفى زوجها ولديها ولدان، ووفاة زوجها تجعلها تواجه الحياة بمفردها وتمتهن مهنة الصيد التي تتعرض فيها لكثير من الأزمات.

تواجه الفنانة منى زكي أزمات كبيرة مع أسرة زوجها المتوفى ومن هنا يفتح ملف قانون الوصاية في إطار من التشويق والدراما على قناة سي بي سي دراما.