رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

منى زكي تتصدر تريند تويتر.. بعد طرح برومو مسلسل «تحت الوصاية»

كتب:

أحمد حسين صوان
08:24 م | الأحد 19 مارس 2023
تحت الوصاية

تحت الوصاية

تصدر هاشتاج منى زكي، تريند موقع التريندات «تويتر»، حيث احتل اسم مسلسلها الجديد «تحت الوصاية» المركز الأول، بعد ساعات من طرح برومو المسلسل، الذي تخوض به السباق الرمضاني 2023.

ومع طرح منى زكي، الفيديو التشويقي لمسلسلها الرمضاني، انهالت التعليقات من جمهورها ومتابعيها في مصر والوطن العربي، والذين أبدوا إعجابهم بفكرة المسلسل وحماسهم لمشاهدته.

تفاصيل شخصية منى زكي في مسلسل تحت الوصاية

وتُجسد منى زكي داخل مسلسل تحت الوصاية، دور أرملة فاقدة الثقة في نفسها تكتفي برعاية بيتها وطفليها، بعد وفاة زوجها، لتجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، وتمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعا لتتحول من امرأة مستسلمة مغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع وتحقيق المستحيل.

تعرف على أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم دياب ونسرين أمين وعلي الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

اقرأ المزيد:

طرح البرومو الرسمي لمسلسل تحت الوصاية.. منى زكي تبحث عن ابنها ياسين

تفاصيل وأحداث مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023 لـ منى زكي

مسلسلات رمضان 2023.. منى زكي أرملة تعول أبناءها في مسلسل «تحت الوصاية»

علي الطيب عن مشاركته في مسلسل تحت الوصاية: «كان نفسي أمثل مع منى زكي»
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.