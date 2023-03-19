منى زكي تتصدر تريند تويتر.. بعد طرح برومو مسلسل «تحت الوصاية»

تصدر هاشتاج منى زكي، تريند موقع التريندات «تويتر»، حيث احتل اسم مسلسلها الجديد «تحت الوصاية» المركز الأول، بعد ساعات من طرح برومو المسلسل، الذي تخوض به السباق الرمضاني 2023.

ومع طرح منى زكي، الفيديو التشويقي لمسلسلها الرمضاني، انهالت التعليقات من جمهورها ومتابعيها في مصر والوطن العربي، والذين أبدوا إعجابهم بفكرة المسلسل وحماسهم لمشاهدته.

تفاصيل شخصية منى زكي في مسلسل تحت الوصاية

وتُجسد منى زكي داخل مسلسل تحت الوصاية، دور أرملة فاقدة الثقة في نفسها تكتفي برعاية بيتها وطفليها، بعد وفاة زوجها، لتجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، وتمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعا لتتحول من امرأة مستسلمة مغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع وتحقيق المستحيل.

تعرف على أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم دياب ونسرين أمين وعلي الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.