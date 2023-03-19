«حماة الوطن» لـ إيمان الحصري: مشاركتنا بـ«كتف في كتف» واجب إنساني

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، إن الحزب ينظر لمبادرة «كتف في كتف» على أنها أحد الأدوار التي يقوم بها، ولكن ينظر إليها على أنها واجب ودور إنساني وأخلاقي ووطني لا بد من القيام به.

الوصول لأماكن جديدة

وأضاف «العطيفي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يتم التنسيق لوصول الكراتين والمساعدات لأماكن جديدة وأسر أولى بالرعاية لم تصل لها مساعدات من قبل.

وأشار إلى أنه منذ إطلاق المبادرة الجمعة الماضية، دشن الحزب أولى قوافله للمحافظات بما يزيد على 100 شاحنة تحوي بداخلها الآلاف من كراتين المواد الغذائية لتوزيعها على كل المحافظات.

متابعة أنشطة مؤسسات التحالف

وتابع: «منذ اللحظة الأولى لإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022، وحزب حماة الوطن يتابع عن كثب أنشطة وجهود كل المؤسسات المشاركة بالتحالف، وجهودهم المشرفة في العمل الوطني والأهلي».