تعاون ثقافي بين «حماة الوطن» ومكتبة مصر العامة بمطروح

قال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إن وفدا من الحزب قام بزيارة مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح، لبحث سبل التعاون التثقيفي والتدريب المشترك مع الصرح الثقافي الكبير علي أرض المحافظة.

متحف التراث

وتابع المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمطروح، أقسام مكتبة مصر العامة يرافقه أسامة المرسي مدير المكتبة، حيث تفقد وفد الحزب خلال جولة في متحف التراث وقاعات الإطلاع والأنشطة المتعددة والمكتبة الورقية والإلكترونية وقاعات الأطفال، والدورات التدريبية للغات وقاعة المؤتمرات الرئيسية، يرافقه في الزيارة الحاج هيبة أبو مرزيق عضو هيئة المكتب وأشرف عبد العزيز أمين المراسم وأحمد حجازي أمين العلاقات العامة بالحزب.

نشر الثقافة البدوية

وأثنى أمين التنظيم بحزب حماة الوطن علي الدور الذي تقوم به مكتبة مصر العامة بنشر الثقافة لأبناء المحافظة لجميع الأعمار السنية التي تعد منارة الثقافة بالمحافظة، مؤكداً علي الحفاظ علي هذا المبني الحضاري للمكتبة، وكذلك متحف التراث الذي يمثل التراث البدوي لأهالي البادية، ويبرز ويجسد العادات والتقاليد لأبناء مطروح والطقوس البدوية التي تشتهر بها المحافظة في الأفراح للقبائل والمناسبات العامة مشيداً بالمتحف.

أنشطة المكتبة

ومن جانبه أكد أسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح في بيان، خلال زيارة وفد حماة الوطن بمطروح لأنشطة المكتبة والتعاون المشترك في إطار المصلحة العامة لخدمة المجتمع المطروحي في كافة المجالات الثقافية والمناسبات الوطنية .

غرس القيم الثقافية

ولفت أمين التنظيم إلي أهمية التعاون المشترك بين الحزب ومكتبة مصر العامة، في كافة المجالات الثقافية وإقامة الفعاليات، ومنها تنظيم رحلات لأعضاء الحزب من الطلبة والشباب والفتيات لغرس القيم الثقافية فى أبنائنا.

ندوات دينية

ومن ناحية أخرى التقي وفد حماة الوطن بمطروح علي هامش زيارته لمكتبة مصر العامة مع الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وبحث الوفد سبل التعاون مع المنطقة الأزهرية في إقامة الندوات لنشر الدين الوسطي المستنير.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي ، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي ، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي ، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.