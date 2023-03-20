افتتاح معرض أهلا رمضان بأسعار مخفضة في كفر البطيخ بدمياط

افتتح اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط، مساء اليوم، معرض أهلاً رمضان بمدينة كفر البطيخ الذي تضمن جميع السلع الأساسية وخضروات وفاكهة وياميش وحلويات ولحوم وأدوات منزلية ومفروشات وملابس وأشغال يدوية.

توفير السلع بأسعار مخفضة

تفقد سكرتير عام محافظة دمياط أقسام المعرض للتأكد من توافر جميع السلع والإعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط، لتلبية احتياجات المواطنين و توفير جميع السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

استعدادات لشهر رمضان

يأتي هذا معرض أهلا رمضان استكمالا لخطة المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات وبعض التجار، لتنفيذ سلسلة من معارض أهلا رمضان بمناطق مختلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة والاستعداد لشهر رمضان المبارك.

توفير احتياجات المواطنين بجميع المناطق

وجرى افتتاح معارض أهلا رمضان بمدن دمياط وكفر سعد وفارسكور والزرقا والروضة وعزبة البرج وقريتي الخياطة بمركز دمياط والرحامنة بفارسكور، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بجميع المناطق.

وأكد سكرتير عام محافظة دمياط على استمرار جهود الدولة في توفير جميع السلع من المواد الغذائية لأهالي المحافظة بأسعار مخفضة من خلال معارض أهلا رمضان بالتعاون مع وزارة التموين والتنسيق مع الغرفة التجارية.