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حملات رقابية على معارض «أهلا رمضان» للتأكد من توافر وجودة السلع بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
12:01 م | الإثنين 20 مارس 2023
معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المرور اليومي على معارض أهلا رمضان للتأكد من توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة أمام المواطنين بجميع المعارض المقامة بنطاق المحافظة.

تكثيف حملات الرقابة على معارض أهلا رمضان 

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين بمراجعة صلاحية المنتجات المعروضة ومدى التزام التجار بعرض بضائعهم بأسعار مخفضة عن السوق مع تزايد القوة الشرائية للمواطنين لسد احتياجاتهم من السلع الغذائية بكافة أنواعها وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر المبارك واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال غير الملتزمين. 

توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة

وأوضح المحافظ أن معارض أهلا رمضان المقامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري للمرور على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من الالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة وجودة المنتجات المعروضه للبيع أمام المواطنين، والتنبيه في حالة عدم الالتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون.

 

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