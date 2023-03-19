أسعار اللحوم والدواجن في معارض أهلا رمضان 2023.. تخفيضات كبرى

متابعة أسعار اللحوم والدواجن في معارض أهلا رمضان 2023، من الأمور الهامة التي يحرص قطاع عريض على متابعتها طوال الشهر الكريم للاستفادة من عروض الأسعار التي تقدمها المعارض على مدار الـ 30 يوم صيام.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار اللحوم والدواجن في معارض أهلا رمضان 2023، على هذا النحو:

أسعار اللحوم والدواجن في معارض أهلا رمضان 2023

بحسب قائمة الأسعار المعلنة في معارض أهلا رمضان ومنافذ وزارة التموين، فإن أسعار الدواجن المجمدة والبرازيلي يصل سعر كيلو الفراخ المجمدة 65 جنيها، وسعر كيلو الفرخة البرازيلي يبدأ من 72 جنيها حتى 90 جنيها وفق وزن كل نوع، وسعر كيلو الأوراك المجمدة 60 جنيها.

وعن أسعار اللحوم الطازجة في معارض أهلا رمضان والمنافذ، فإن سعر كبدة طازجة 190 جنيها للكيلو، البوفيتك الطازج 190 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الطازج 190 جنيها للكيلو، والسجق الطازج 190 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم الأحد بمحلات الجزارة

سجل سعر عرق التربيانكو بين 280 و300 جنيه، البوفتيك الطازج بين 280 و300 جنيه للكيلو، والموزة الكندوز بين 280 و230 جنيها، واللحم الجملي بين 210 و220 جنيها، واللحم البتلو بين 280 و300 جنيه، اللحم المفروم بين 240 و280 جنيهات، الكبدة البلدي تراوح بين 280 و300 جنيه، والسجق البلدي بين 220 و240 جنيها.