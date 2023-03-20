هالة صدقي تروج لمسلسل جعفر العمدة.. «انتظروا صفصف»

روجت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لشخصيتها في المسلسل الرمضاني جعفر العمدة رمضان 2023، والذي تجسد خلاله دور والده محمد رمضان.

ونشر هالة صدقي صورة من كواليس شخصيتها في مسلسل جعفر العمدة، وعلقت عليها قائلة: «انتظروا صفصف الملكة في رمضان مع رمضان، وجعفر العمدة، مع المخرج الكبير الحبيب محمد سامي».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة كل من محمد رمضان، ومنة فضالي، ومي كساب، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، بيومي فؤاد، منذر رياحنة، والمسلسل من إخراج محمد سامي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، ويضم مجموعة من الشباب الصاعد، وانتهى محمد رمضان من تصوير المسلسل بالكامل منذ أسابيع للحاق بالسباق الرمضاني.