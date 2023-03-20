محمد رمضان ينشر صورة جديدة من كواليس فيلم هارلي.. اعرف موعد العرض

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة من كواليس تصوير فيلم هارلي، والمقرر طرحه خلال موسم عيد الفطر، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعقب محمد رمضان، قائلا: هارلي قريبا، ميعادنا عيد الفطر المبارك مكاننا السينما، ثقة في الله نجاح.

أبطال فيلم هارلي

ويشارك الفنان محمد رمضان في موسم عيد الفطر بفيلم هارلي، والذي ينتمي لنوعية الأفلام الأكشن والرومانسية، من بطولة محمد رمضان ومي عمر، وإخراج محمد سمير.

ومن جهة أخرى، انتهى محمد رمضان من تصوير مسلسل جعفر العمدة، والمقرر عرضه في رمضان 2023.

و يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.