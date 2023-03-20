موعد صرف شهادة الـ18%.. يمكنك سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي

يبدأ موعد صرف شهادة الـ18% من بنك الأهلي المصري ومصر، بعد 48 ساعة وذلك بعد انقضاء مدة العام الذي بدأت فيه البنوك في طرح الشهادة بعدما جمع البنكين 750 مليار جنيه حصيلة من بيع الشهادة خلال 3 شهور من الطرح.

وشهدت شهادات الـ 18% إقبالا كبيرا منذ طرح الشهادة من اليوم الأول لها، وذلك بسبب ارتفاع سعر العائد الخاص مقارنة بكل الشهادات في هذا الوقت، والتي طرحها بنك مصر تحت مسمى شهادة طلعت حرب، وفي البنك الأهلي المصري باسم البلاتينية ذات العائد 18%.

موعد صرف شهادة الـ18%

ويبدأ بنكا مصر والأهلي المصري في موعد صرف شهادة الـ18% يوم 22 مارس، في حين أنهما طرحا شهادات أخرى جديدة لاستقطاب الأموال التي سيتم إعادتها للمواطنين.

وتنتهي مدة الشهادة يوم 22 مارس 2023، ليكون بذلك مر عام على من قام بشراء الشهادة في اليوم الأول لها وقد حان موعد استحقاق قيمة الشهادة، حيث سيتم استرداد المبلغ الخاص بالشهادة، وذلك من خلال تحويل المبلغ المستحق من الشهادة لكل عميل من خلال الحساب الخاص به.

موعد صرف شهادة الـ18% من بنكي مصر والأهلي

ووفق الموقع الإلكتروني للبنكين فيمكن للعميل استرداد وسحب المبلغ من ماكينات الصراف الآلي أو من خلال فروع البنك، إذا كان المبلغ أكبر من الحد المسموح للسحب من الماكينات، أو أخذ المال وربطة بأي شهادة أخرى يتيحها البنك.

ويتم استعادة المبلغ في اليوم التالي لليوم الذي تمت فيه شراء الشهادة بعد مرور عام فمن قام بالشراء يون 21 مارس 2022 سيكون موعد صرف شهادة الـ18% هو 22 مارس 2023.