«المنار للطباعة» لقناة الحياة: نطبع الكتاب المدرسي لوزارة التعليم بالبحيرة    

قال الدكتور أحمد الصاوي، رئيس مجلس إدارة دار المنار للطباعة بمحافظة البحيرة، إنه بدأ العمل كدار نشر مع وزارة التربية والتعليم من العام الدراسي الماضي، وفقا للمواصفات القياسية التي حددتها الوزارة، لافتا إلى أن هناك لجنة فنية من الوزارة تقيم المطبعة وقدرتها الإنتاجية، لافتا إلى أنه عمل على تنمية قدرات العاملين لديه وتأهيلهم للتميز في مجال الطباعة من خلال التدريب على يد عمال مهرة من القاهرة.

كوادر قادرة على تدريب الآخرين

وأوضح «الصاوي» خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن دار النشر أصبح لديها كوادر قادرة على تدريب الآخرين، مشيرا إلى أن الموسسات المصرفية في الدولة قدمت الدعم للمشروع ومنها البنك الزراعي المصري، الذي دعم التطوير، وإنشاء خطوط الإنتاج بعد مراجعة دراسة الجدوى.

القدرة الإنتاجية

وأشار رئيس مجلس إدارة دار المنار للطباعة إلى أنه بدأ مشروعه بماكينة واحدة تلاها بعض خطوط تشطيب الكتاب، وفي أقل من 5 سنوات أصبح لديه القدرة الإنتاجية على طبع حصة كاملة من كتاب وزارة التربية والتعليم تصل إلى 3 ملايين كتاب سنويا ولديه ما يقرب من 500 عامل.