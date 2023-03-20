الحياة الآن.. مباشر: تطوير مدرسة سنباط الثانوية في الغربية ضمن مبادرة الرئيس

قال ناصر عبد السلام، مدير مدرسة سنباط الثانوية المشتركة بمركز زفتى محافظة الغربية، إن المدرسة مقامة على مساحة فدان وربع، وبها 38 فصلا دراسيا، بالإضافة لحجرات الأنشطة والمرافق التابعة لها، وتتضمن النشاط الرياضي والفني والموسيقي، والتربية الزراعية والصناعية، ومعامل الأحياء والفيزياء والكيمياء والمكتبة الثقافية.

التقيمات العليا على مستوى الجمهورية بين المدارس

وأوضح «عبد السلام» في حواره مع برنامج «الحياة الآن» المذاع على فضائية «الحياة»، أن المدرسة تأسست في 1970 ومنذ تاريخها وهي تحصل على التقيمات العليا على مستوى الجمهورية بين المدارس، وحصلت على المركز الأول في برنامج العباقرة في العام قبل الماضي، وجرى تجديد المدرسة كاملة وإنشاء مبنى جديد تابع للبنك الأهلى بالإضافة للمشاركة المجتمعية التى تأتي برعاية حياة كريمة.

حياة كريمة

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعتبر نقلة تاريخية في مصر منذ الآونة الأخيرة، وخاصة أنها تضمن تجديد المدارس والمنشآت الحكومية والخدمية بمختلف أنواعها.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نفذت العديد من مشروعات تطوير وإنشاء المدارس على مستوى المحافظات لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.