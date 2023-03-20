إحدى مستفيدات «حياة كريمة» بالبحيرة لقناة الحياة: «مبسوطة باللي حصل في قريتنا»

قالت إحسان محمد، إحدى المستفيدات من مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، إن الوضع تغير تماما في القرية التي تعيش فيها، متابعة «ربيت 5 أيتام وزوجتهم، وحاليا عايشة معاهم، واشتغلت سنوات في الزراعة».

تطوير قرى حياة كريمة

وتابعت « إحسان محمد » خلال حوارها ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة « الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي،« أنا مبسوطة باللي حصل في قريتنا بقى فيها مدرسة ووحدة صحية ومجلس مدينة، وحالة من النظافة غير مسبوقة في الترعة، كان الأهالي بيرموا الحيوانات النافقة في الترع، لكن دلوقت الترعة بقت أنضف وكلنا بنحافظ عليها، والبركة في الرئيس السيسي وحياة كريمة».

حياة كريمة

وقالت ابنتها، إن القرية تغيرت تماما بفضل حياة كريمة «بقى عندنا مدرسة وسجل مدني بدل ماكنا بنسافر علشان نستخرج بطاقة، وكل حاجة متوفرة وبقى عندنا صرف صحي وكل الخدمات اللي محتاجينها».