سماح أبو بكر عزت لقناة الحياة: تكريمي اليوم منحني شعورا بأن ما أفعله مؤثر وأني «ماشية صح»

قالت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، سفيرة شؤون الطفل بمبادرة حياة كريمة، إن تكريمها اليوم في يوم المرأة المصرية كان مفاجأة لها، وشعرت أن هناك تقديرا لكل ماقدمته مع الأطفال، متابعة: «بشتغل مع الأطفال وبحتاج دايما للتشجيع وإن حد يقولي إني ماشية صح وشغلى له أثر، وأنا ممتنة وسعيدة جدا لتكريمي، وعارفة إن القيادة السياسية مهتمة بملف الأطفال».

تكريم الشخصيات المؤثرة

وأشارت «عزت» خلال مداخلة برنامج « الحياة اليوم»، عبر قناة « الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، إلى أن تكريم اليوم شمل العديد من الشخصيات المؤثرة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لافتة إلى أن قرارات الرئيس السيسي توضح مدى اهتمام الدولة بالمواطن والعمل على إزاحة الأعباء عن كاهله في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

مبادرة حياة كريمة

وأكدت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، سفيرة شؤون الطفل بمبادرة حياة كريمة، أن شهر رمضان هو شهر الأسرة، لافتة إلى أن الإفراج عن الغارمين مهمة وتعطى الجميع رسالة بأن الدولة تعمل على التخفيف على المواطنين ودعمهم بمختلف القطاعات.