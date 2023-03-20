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الحياة الآن.. مباشر: تطوير فصول «سنباط الثانوية» لخدمة 1700 طالب بالغربية

كتب:

محمد أيمن سالم
06:02 م | الإثنين 20 مارس 2023
مدرسة سنباط الثانوية المشتركة

مدرسة سنباط الثانوية المشتركة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة»، الانتهاء من أعمال تطوير مدرسة سنباط الثانوية المشتركة بمركز زفتى محافظة الغربية.

خدمة 1700 طالب وطالبة

وأوضح التقرير الذي استعرضه برنامج «الحياة الآن»، أن مدرسة سنباط الثانوية المشتركة تخدم 1700 طالب وطالبة من خلال 39 فصلا دراسيا، وذلك بقرى سنباط ومنية النور وحانوت ومنية المباشرين وكفور سنباط والعرب وشبرا قلوج.

وتحت شعار إنجازات تتحقق، تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها لتطوير مدارس قرى الريف المصري، وإنشاء مدارس جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفة.

المركز الأول في برنامج العباقرة

جدير بالذكر أن مدرسة سنباط الثانوية المشتركة تأسست في 1970 ومنذ تاريخها وهي تحصل على التقييمات العليا على مستوى الجمهورية بين المدارس، وحصلت على المركز الأول في برنامج العباقرة في العام قبل الماضي، وتم تجديد المدرسة كاملة وإنشاء مبنى جديد تابع للبنك الأهلي، بالإضافة للمشاركة المجتمعية التي تأتي برعاية حياة كريمة.

 

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