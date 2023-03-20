قصواء الخلالي: عهد الرئيس السيسي شهد تمكينا حقيقيا للمرأة المصرية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن احترام المرأة المصرية أو احترام المرأة بشكل عام هي قاعدة أرستها مصر منذ آلاف السنوات ومنذ فجر التاريخ، ومنذ هذا التوقيت وحتى الآن نشاهد احتراما فطريا للمرأة المصرية في واقع الدولة المصرية، موضحة أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تمكينا حقيقيًا للمرأة المصرية.

المرأة المصرية وتدا قويا من أوتاد هذه الدولة

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن المعطيات تتغير والواقع، وترتفع الأمور أحيانا وتنخفض أحيانا، لكن تبقى المرأة المصرية وتدا قويا من أوتاد هذه الدولة في إرسائها عبر التاريخ، مؤثرة وفاعلة تاريخيا في كل مقام تحركت فيه مصر خطوة للأمام.

وأوضحت الإعلامية أننا شهدنا صمود المرأة المصرية في أي معركة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية، فكانت المرأة فاعلة ولها دور يوازي ويماثل دور الرجل عبر التاريخ، موضحة أن المرأة المصرية مقاتلة بفطرتها على المواجهة والانتقال على مراحل مختلفة حتى الوصول لعهد الرئيس السيسي.

عهد السيسي شهد احترام وتمكين كبير للمرأة

و أكدت قصواء الخلالي أن عهد السيسي شهد احترام وتمكين كبير للمرأة بشكل حقيقي، موضحة أن تمكين المرأة في السنوات الأخيرة وفي عهد الرئيس السيسي حقيقي واهتمام واحترام حقيقي، وهذه شهادة حق بثقة وضمير مرتاح وواقع حقيقي.