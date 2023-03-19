«الضرائب» لـ قصواء الخلالي: أي شخص دخله أقل من 3 آلاف جنيه لن يدفع ضرائب

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الرئيس السيسي وجه رئيس مجلس الوزراء بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل من الشخص الطبيعي سواء كان موظفا أو يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا لتكون هذه الإعفاءات تبلغ 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه، وتم إقرار تعديلا أصبح بموجبها وأشار إلى أن كل شخص دخله أقل أو وصولا لـ3 آلاف غير ملزم بدفع ضرائب.

زيادة الإعفاء لـ15 ألف جنيه

وأضاف «محروس»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الموظف الذي يعمل في الجهاز الإداري للدولة أو قطاع الأعمال العام أو الحكومي كان يتمتع بالإعفاء الشخصي، وفقا لأحكام القانون 9 آلاف جنيه، ووفقا لتوجيهات الرئيس السيسي جرت زيادة هذا الإعفاء ليكون 15 ألف جنيه، بواقع زيادة 6 آلاف جنيه سنويا.

زيادة الشريحة الصفرية

ولفت إلى أن الشريحة الصفرية يتمتع بها كل من الموظف وصاحب النشاط التجاري والصناعي والمهني والثروة العقارية بواقع 15 ألف جنيه بسعر ضريبة صفر، ليتم زيادتها إلى 21 ألف جنيه.