3 توصيات من «مشروعات النواب» لـ«التربية والتعليم» لدعم ريادة الأعمال

أصدرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ب بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، 3 توصيات، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وهي كالآتي:

المشروعات المتوسطة والصغيرة

1. قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوضع خطة لتفعيل البروتوكول الموقع مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث أن هذا البروتوكول تم توقيعه من 2021 ولم يفعل حتى الآن الأمر الذي يعد تقصيرًا من جهاز تنمية المشروعات، وإفادة اللجنة بما تم في هذا الشأن خلال 15 يومًا.

2. قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في وضع آلية لتسويق مخرجات ومنتجات المدراس الفنية في إطار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات للتوسع فى التسويق للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

3.قيام وزارة التربية والتعليم وجهاز تنمية المشروعات بوضع دراسة لفكرة المدراس الصغيرة التي تنوي وزارة التربية والتعليم، لتنفيذها في إطار القانون 152 لسنة 2020، عن طريق منحها رخص مؤقتة من جهاز تنمية المشروعات وتمتعها بالحوافز والمزايا المقررة بالقانون 152 لسنة 2020.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وفي نهاية الاجتماع، وجّه النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حضور اجتماع اللجنة، مطالباً الوزير بمشاركة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إعداد مناهج ريادة الأعمال التي ستقوم وزارة التربية والتعليم بوضعها للمرحلة الإعدادية في ظل توجه القيادة السياسية لإعداد جيل جديد قائم على الفكر الحر وريادة الاعمال معتمد على الصناعة لمواكبة تحديات العصر.