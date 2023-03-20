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محمد رمضان يطرح الأغنية الدعائية الثالثة لمسلسل جعفر العمدة

كتب:

ياسمين محمود
09:46 م | الإثنين 20 مارس 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الأغنية الدعائية الثالثة لمسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان، والمقرر عرضه رمضان 2023.

 

ونشر محمد رمضان الأغنية، وعلق عليها قائلًا: «الأغنية الدعائية الثالثة لمسلسل جعفر العمدة (ولسه يا دنيا) غناء علي لوكا.. شكرًا على هديتك العظيمة يا لوكا ثقة في الله نجاح».

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من أبرز المسلسلات التي ينتظر عرضها الجمهور في رمضان 2023، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: «زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

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