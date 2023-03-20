مصرع عاملين غرقا داخل بيارة مزرعة أسماك في البحيرة

لقي عاملان مصرعهما جراء غرقهما داخل بيارة داخل مزرعة أسماك بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

غرق عاملين في البحيرة

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون جثة شخصين جراء غرقهما داخل بيارة مزرعة أسماك بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المتوفين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين وفاة كل من ممدوح صلاح أحمد محمد، 27 سنة، مقيم محافظة سوهاج، أسامة أحمد محمود هاشم 12 سنة، عامل، مقيم الإسكندرية.

ونقلت الجثتان إلي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.