مشيرة خطاب تحذر من ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في اليوم العالمي للمرأة

حذّرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، من أن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر يدق ناقوس الخطر لظاهرة أصبحت شائعة بشكل يثير القلق.

وقالت خطاب إنّ هناك قلق تجاه المسئولية الطبية تجاه صحة ورفاه متلقي الخدمة الطبية، وايضا حالة من القلق تجاه ما يبدو تحول مهنة عظيمة جليلة لمناطق قد تبدو رمادية.

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أنّ الارتفاع الكبير في معدلات اللجوء الي الولادة القيصرية، وهو القرار الذي قد يتخذه الطبيب، أو قد تتخذه المرأة المقبلة على الوضع، إلا أنه في الحالتين هناك مسئولية كبيرة تقع علي الطبيب، لتوعية المراة بالعواقب والاثار السلبية علي صحتها وصحة وليدها.

اليوم العالمي للمرأة

وأشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي أن مثل تلك العمليات تمثل عنفا ضد المرأة، وتهاونا من جانب الطبيب في إيلاء المصلحة الفضلي للام والطفل.

وأشادت خطاب بالاهتمام الذي أولاه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان لهذه الظاهرة وسرعة التحرك من خلال عدة توجيهات، من شأنها العمل على تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

التحديات الصحية المعاصرة

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس فى احتفالية جمعية زملاء واعضاء الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد بمصر بعنوان "التحديات الصحية المعاصرة " تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس، بحضور الدكتورة وفاء بنيامين عضو المجلس القومي لحقوق الانسان والاستاذة نهاد أبو القمصان عضو المجلس وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ممثلي منظمة الصحة العالمية، ممثلو هيئة الأمم للمرأة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، أعضاء الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد العاملون في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام.