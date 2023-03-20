تحرير 120 محضرا تموينيا لأصحاب مخابز ومحال في كفر الشيخ

شنت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات، ومتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

التصدي الاحتكار ومنع الغش التجاري

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

حملات تموينية علي الأسواق والمحلات التجارية

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، وأسفرت عن تحرير 120 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وجرى إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وأكد محافظ كفر الشيخ على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

حملات على الأسواق

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلي سلامة، القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة مسير، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة يبلطيم، واللواء خالد محمد كشك ، رئيس مركز ومدينة قلين، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وغريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، واللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، وأحمد عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي، ووائل فرج، رئيس مدينة البرلس، وهيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، اللواء هاني يوسف رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملات على الأسواق والمحال التجارية ومخابز، للإطمئنان على توفير السلع الغذائية، والإعلان عن الأسعار، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.