كل ما تريد معرفته عن كارت الخدمات الموحد قبل تطبيقه ببورسعيد

تستعد محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة الكارت الموحد كأول محافظة على مستوى الجمهورية استكمالا لمنظومة التحول الرقمي التي تم تطبيقها في المحافظة.

وتعتبر منظومة كارت الخدمات الموحد من ضمن منظومة الحوكمة التي تستهدفها الدولة المصرية، والتي تهدف للقضاء على أشكال الفساد وسرعة وسهولة تقديم الخدمة للمواطن.

وسيتم بدء العمل بالكارت الموحد ببورسعيد كبداية وتجربة استرشادية سوف يتم تعميمها علي باقي المحافظات.

تفاصيل كارت المواطن الموحد

وقال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، خلال زيارته لبورسعيد بالأمس، إن تفاصيل كارت المواطن الموحد الذي تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة البريد، يساعد على توحيد حزمة الخدمة المقدمة للمواطنين.

خدمات المرحلة الأولى

وأضاف أن المرحلة الأولى ستضم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية، حيث يحصل كل مواطن على كارت الخدمات الموحد بعد أن يفتح حسابا شخصيا في هيئة البريد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، وأوضح كارت الخدمات الموحد سيكون مزودًا ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها.

496 ألف جاهزين لكارت الخدمات

وأوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه تم فتح حوالي 496 ألف حساب للمواطنين في بورسعيد جاهزة للتفعيل حتى الٱن في منظومة كارت الخدمات الموحد لتبسيط وتسريع إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.

وأعلن المحافظ أنه سيتم توفير أماكن مخصصة لبدء توزيع الكارت الموحد على المواطنين.

وأكد أن منظومة الكارت الموحد تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة للمواطن، ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي، واستكمالا لمنظومات التحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل، وميكنة أصول وممتلكات الدولة.

يذكر أن الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات والوفد المرافق، قد تفقدوا الاستعدادات لتطبيق منظومة الكارت الموحد ببورسعيد وأثنى محافظ بورسعيد على جهود وزارة الاتصالات في ملف تطبيق التحول الرقمي ببورسعيد، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومختلف القطاعات ببورسعيد.