«الكهرباء»: منصة الخدمات الموحدة تقدم كل تفاصيل الاستهلاك والدفع

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن السداد الإلكتروني لفواتير الكهرباء يتم من خلال المحافظ البنكية أو الأشكال المختلفة، والمنصة الإلكترونية للخدمات الموحدة، وكل ما يتصل بأمور العداد يستطيع المواطن الدفع من خلال تلك المنصة.

«حمزة»: هناك عداد ذكي لا يحتاج إلى كارت

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد المذاع عبر قناة «TeN»، أن هناك تطوير لمنظومة الدفع منذ فترة يستطيع المواطن الدفع من خلالها، وهناك عداد ذكي وهو لا يحتاج إلى كارت، يكون بين المواطن وشركة الكهرباء وهو أكثر سهولة بالنسبة للمواطن.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال حديثه مع الإعلامي كريم حاتم والإعلامية سلمى عادل، إلى أن هناك نوعين من الدفع الأولى الخاصة بالفواتير والثانية بالكارت، موضحا أن بعض المواطنين يخشون نظام الدفع الإلكتروني أو لا تتوافر لديهم الإمكانيات التكنولوجية.

«احسب فاتورتك» لمعرفة استهلاك الكهربا

وتابع أن المواطن بإمكانه من خلال بعض التطبيقات مثل «احسب فاتورتك» معرفة استهلاكه وتفاصيل ذلك الاستهلاك، والاطلاع على متوسط فترة الاستهلاك، وتقديم الشكاوى والإبلاغ عن الأعطال.

ونوه المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هناك سرعة استجابة للمواطنين من خلال تلك المنصات، التي تتابع البلاغات أو الشكاوى المقدمة، وتكون هناك متابعة جيدة ومستمرة.