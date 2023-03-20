مدير «تعليم القاهرة»: الدولة تعمل على اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين

شهد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم الرياضي المقام بمدرسة السيدة خديجة الرسمية لغات التابعة لإدارة المطرية التعليمية، وشاهد عروض المرشدات الكاراتيه، العروض العسكرية، والجمباز، الفرعوني، العديد من العروض الرياضية.

أعمال فنية ولوحات متميزة في المعرض

وتفقد مدير مديرية التعليم بالقاهرة، المعرض الذي ضم العديد من الأعمال الفنية واللوحات المتميزة، كذلك أعمال المجال الصناعي المتميز، والذي تضمن على (المسجد - الكنيسة) رمزا للوحدة الوطنية لمصرنا الحبيبة ولوحة متميزة لعظيمات مصر، والاقتصاد المنزلي الذي شمل العديد من الأعمال اليدوية والمشغولات التي أظهرت تفوق الطالبات وإبداعهن الفني.

اكتشاف ورعاية الموهوبين

وأكد وكيل أول الوزارة أن الدولة تعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين وصقل مهاراتهم واستثمار أوقات الطلاب وتفريغ طاقاتهم الإيجابية وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة، ونشر الثقافة الرياضية، واكتشاف أبطال رياضيين يشاركون في المسابقات المحلية والعالمية.

وفى الختام تقدم بالشكر والتقدير لإدارة المطرية التعليمية وجميع المعلمين والعاملين والقائمين على اليوم الرياضي، متمنيا مزيدا من التوفيق والنجاح والتميز.