«التعليم» تعلن إجراءات القبول في وظائف المعلمين بالمدارس المصرية اليابانية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات القبول في وظائف المعلمين بالمدارس المصرية اليابانية، والتي فتح باب التقديم لها الخميس الماضي ولمدة 15 يوما، على الموقع الرسمي للمدارس اليابانية، وطالبت بمراجعة الوظيفة المتقدم إليها ومراجعة الشروط الموضوعة.

وظائف المدارس اليابانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه لن يتم قبول أي طلب لمؤهلات غير مطابقة للمطلوب أو طلب تغيير وظيفة بعد التقدم، كما سيتم استبعاد من يتقدم ولم يتمكن من إثبات الخبرات المطلوبة لكل وظيفة من الوظائف المطلوبة.

إجراءات القبول بوظائف المعلمين بالمدارس اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات القبول بوظائف المعلمين بالمدارس المصرية اليابانية، كما يلي.

- الاختيار المبدئي بناء على الأعلى تقييما في مراحل التقدم، وأهمها الإجابة على الاختبارات عبر منصة التقدم.

- سيتم التواصل فقط مع من حقق معايير الاختيار المبدئي عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل في استمارة التقدم.

- دعوة من تم اختيارهم بشكل مبدئي لمقابلة شخصية لمراجعة الأوراق الثبوتية وعقد مقابلة شخصية في التخصص ومحاكاة لشرح موضوع في مجال التخصص واختبار لغة إنجليزية.

- يتم احتساب التقييمات لكل متقدم، وسيتم الترتيب من الأعلى في كل التقييمات لتكون لهم الأولوية في الاختيار ووفق التخصصات والأعداد المطلوبة لكل مدرسة.

- لا يجوز النقل للمعلمين والإداريين والإدارة المدرسية بالمدارس المصرية اليابانية، كل مدرسة وحدة مستقلة في العاملين بها، ولا يجوز تقديم طلبات للنقل من مدرسة إلى مدرسة، وأي طلب بهذا المعنى يتم رفضه مباشرة ولا يتم النظر له لمخالفته للوائح العمل بالمدارس ويتم التعاقد مع كل متقدم على المدرسة التي تم التقدم إليها فقط وفق القرارات والقواعد المنظمة لذلك.