«التعليم» تعلن تفاصيل امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل.. وتوزيع الدرجات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان شهر أبريل لصفوف النقل للمراحل الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي الحالي 2023، مشيرا إلى أن الاختبارات تعقد في الفترة من 1 حتى 6 أبريل على مستوى المدرسة.

عقد امتحانات شهر أبريل داخل المدرسة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، أن امتحانات شهر أبريل تعقد داخل المدرسة بمعرفة معلم الفصل وتحت إشراف موجه المادة، ويكون الامتحان جزءا من الحصة ويعقد الامتحان فيما تم تدريسه عقب اختبار مارس وحتى نهاية الشهر.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الأجزاء المحددة للاطلاع فقط لا يمتحن فيها الطلاب بامتحانات الشهر أو امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرة إلى أن هذه الأجزاء للتعليم الذاتي فقط، ويجري إجراء اختبار الجبر في حصة الجبر، والهندسة في حصة الهندسة.

توزيع الأسئلة ودرجات الامتحانات الشهرية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع الأسئلة ودرجات الامتحانات الشهرية لمادة الرياضيات لشهر أبريل، وهي كالتالي:

- المرحلة الابتدائية:

3 أسئلة اختيار من متعدد بثلاث درجات وسؤال مقالي بدرجتين ويكون المجموع الكلي 5 درجات.

- المرحلة الإعدادية:

3 أسئلة اختيار من متعدد بثلاث درجات وسؤال مقالي بدرجتين المجموع الكلي 5 درجات.

- المرحلة الثانوية:

- سؤالان للجبر بدرجتين وسؤال لحساب المثلثات وسؤالان للهندسة المجموع الكلي 5 درجات.