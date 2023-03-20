توجيهات مهمة من «التعليم» بشأن التقديم لوظائف المدارس اليابانية

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بشأن التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية، بالتأكد من ملء البيانات المطلوبة في كل فقرة والإجابة على كل الأسئلة، لحفظ البيانات وإتمام التسجيل بنجاح.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك ولم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف أو تمنع تعامله مع الأطفال، وكل متقدم له فرصة واحدة للتقدم على المنصة ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى بعد الخروج من المنصة.

التقديم لوظائف المدارس اليابانية

وشددت وزارة التربية والتعليم، على الإجابة عن الأسئلة بالكامل في الوقت المحدد وإلا ضاعت الفرصة الوحيدة في التقدم، علما بأنّ التقديم على المنصة يتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري ويعتمد على ما أدخله المتقدم من بيانات.

وأضافت وزارة التعليم، أنّ كل متقدم عليه التأكد من صحة البيانات التي يقوم بإدخالها على الاستمارة وأي بيانات مخالفة عند مراجعتها مع الأوراق الثبوتية تؤدي إلى الاستبعاد فورا، ولن يكون للمتقدم الحق في الرجوع على الوزارة أو الوحدة بأي حق قانوني.

المقابلة الشخصية باللغة الأنجليزية

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2023، وفي حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد الأوراق من الجهة الرسمية المصدرة للشهادة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا.

وتابعت الوزارة أنّ إجادة اللغة الإنجليزية لوظائف الإدارة المدرسية وللمعلمين للتخصصات Math, Science, English and KG، إجبارية ويجب تقديم ما يثبت ذلك، علما بأنّ المقابلة الشخصية للإدارة المدرسية ولهذه التخصصات ستكون باللغة الإنجليزية فقط، وإثبات الخبرات التعليمية والتربوية أمر أساسي عند المقابلة الشخصية بالنسبة للإدارة المدرسية وبالنسبة للمعلمين لابد من وجود خبرة بالعمل داخل الفصول الدراسية بشكل مثبت.