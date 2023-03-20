تحرير 1200 محضر تمويني خلال أسبوع في المنوفية

تكثف الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية جهودها في متابعة الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسواق ومنع التلاعب، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والذي شدد علي التواجد الميداني وتكثيف الحملات قبل وأثناء شهر رمضان المبارك .

تكثيف الحملات التموينية في محافظة المنوفية

وأكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين في محافظة المنوفية، أن هناك تكثيف للحملات التموينية من قبل المفتشين للسيطرة علي الأسواق ومنع التعلاعب من البائعين في إطار خطة محافظة المنوفية وبالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية من الطب البيطري ومديرية الصحة ومجالس المدن.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات خلال أسبوع نجحت في ضبط أكثر من 1200 محضر تمويني متنوع، كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والمواد التموينية التي بعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي، أو التلاعب في الأسعار من التجار.

مصير السلع الغذائية

وشدد علي أن الفترة المقبلة وخلال شهر رمضان المبارك، سيتم تكثيف الحملات التموينية وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مؤكداً أن جميع مكاتب التموين ستقوم بدورها في متابعة كافة القري والمدن علي مستوي المحافظة، والضرب بيد من جديد علي كل من تسول له نفسه التعلاعب في السلع الغذائية.

وأوضح، أن السلع الغذائية التي يتم ضبطها يتم تحرير محضر بها، ويتم التحفظ على السلع المضبوطة لحين صدور قرار من جهات التحقيق.