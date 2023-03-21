أرخص هدايا عيد الأم في سوق المنشية بالإسكندرية.. تبدأ من 20 جنيها

شهد سوق المنشية الشهير بالإسكندرية، رواجا كبيرا في منتجات هدايا عيد الأم حيث توجد تخفيضات كبرى على البلاستيكات بنسبة كبيرة من قيمة المنتج، كونه سوق تجاري لبيع المنتجات بالجملة ما يجعله أفضل خيار لشراء هدايا عيد الأم الذي يحل اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، حيث تعد فرصة لمن لم يشتر هدية لوالدته حتى اللحظات الأخيرة.

تجولت «الوطن» داخل سوق المنشية للمنتجات البلاستيكية لرصد أبرز الأجواء الخاصة بعيد الأم وأشهر الهدايا الخاصة بذلك العيد المميز على رأسها المنتجات البلاستيكية وأطقم الاكواب ومستلزمات المطبخ.

الأكواب أكثر هدايا عيد الأم 2023 رواجا

يقول ابراهيم أسامة، أحد باعة المنتجات البلاستيكية في سوق المنشية، إنه مع كل عيد أم تتصدر المنتجات البلاستيكية والاكواب قائمة الهدايا: «الحاجات دي بتكون عملية أكتر وسعرها رخيص، يعني الرجل يقدر يشتري لوالدته وحماته وزوجته منها ويفرح كل الأطراف».

وأضاف أسامة لـ«الوطن»، أن الأسعار تبدأ من 20 جنيها وهو سعر «المج» الزجاجي الكبير أو «الشفشق» البلاستيكي، لافتا إلى أن الأسعار تزداد حسب الجودة وحجم قطع المنتجات، مشيرا إلى أن الأكواب الزجاجية هي الأكثر رواجاً فيما يخص هدايا عيد الأم 2023.

هدايا عيد الأم 2023 قيمة بأسعار مخفضة

في ذات السوق، توجد منتجات أخرى قيمة أكثر ثمنا مما ذكر إلا أنها في لا تزال أرخص من الأسواق الأخرى كونه سوق جملة.

ويقول حسام علي، أحد الباعة، إنه يوجد طقم تسالي إكليريك 3 قطع بصينية وغطاء بسعر 140 جنيها، وزجاجة ماء سهلة القبض بسعر يبدأ من 100 جنيه، بالإضافة إلى أطقم بهارات تبدأ من 200 جنيه.