«مساء dmc» يعرض تقريرا عن ختام فعاليات مسابقة معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم

عرض برنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «dmc» تقريرا عن ختام فعاليات مسابقة معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة 2023 وفيه يكتشف المبتكرون وتؤهلهم لأكبر معرض للعلوم والهندسة في العالم.

وقالت المهندسة هناء حسني، مدير معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة، إن معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة هو معرض ينظمه مركز القبة السماوية العلمي من 18 عاما، ويستهدف الطلاب من سن 14 إلى 20 عاما أي ما قبل الجامعي.

21 مجالا علميا

وأضافت: «لدينا 21 مجالا علميا مختلفا، ويستطيع أي طالب الاشتراك في المعرض ونصفي حاليا محافظات الوجه البحري، ووصلنا إلى 100 مشروع بـ170 طالبا».

مشروع أحد المشاركين

وتحدث أدهم محمود رضوان، أحد المشاركين بمسابقة معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة، عن مشروعه: «في المنازل والفنادق تهدر كمية كبيرة من الطعام دون الاستفادة منها مما يزيد التلوث في الجو وظاهرة الاحتباس الحراري، حبيت أعالج المشكلة فابتكرت أول سلة في العالم يمكنها تحويل بواقي الطعام إلى سماد، وسجلت براءة اختراع ويستخدم بنسبة 30% في التربة وسعرها 500 دولار وتفتح أوتوماتيك».