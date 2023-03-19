«مستقبل وطن» لـ إيمان الحصري: كرتونة «كتف في كتف» تكفي 5 أفراد

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن العدد الإجمالي الذي تستهدفه مبادرة «كتف في كتف» 4.5 مليون كرتونة، لافتا أن الكرتونة الواحدة تكفي 5 أشخاص، وبالتالي المستهدف من 23 إلى 25 مليون مواطن.

المشاركة بالمبادرة شرف

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن حزب مستقبل وطن يتشرف بأنه ضمن الجمعيات والأحزاب المشاركة في مبادرة «كتف في كتف».

وأوضح أن السيارات المحملة بالمواد الغذائية تخرج من أمانات حزب مستقبل وطن بالمحافظات، لذلك التوصيل للمستحقين يكون أسرع وأسهل، مردفا: «كل الأطراف المشاركة لديها سعادة كبيرة بهذا العمل الخيري الجميل».

تنظيم غير عادي

وأشار مبادرة «كتف في كتف» حظيت بتنظيم غير عادي من ناحية البيانات، وهذا ساعد الجمعيات الأهلية والأحزاب في منظومة المعلومات، لذلك كانت العملية منظمة للغاية وليس فقط مجرد أعداد.