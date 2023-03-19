زاهي حواس لـ إيمان الحصري: اكتشفنا 30% فقط من الآثار.. ومصر الحديثة مبنية فوق القديمة بالكامل

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن نسبة ما جرى اكتشافه من الآثار لم يتعد 30% من الموجودة، لافتا أن مصر الحديثة مقامة فوق مصر القديمة بالكامل من الإسكندرية وأسوان وإخميم وكوم أمبو وإدفو، متابعا: «أحد الأشخاص حفر في أرضه وجد مقبرة، وجرى نقلها إلى متحف الغردقة».

سبب تسمية المدينة المفقودة

وأضاف «حواس»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى تسميه المدينة المفقودة بهذا الاسم نظرا لأنه لم يتوقع أحد بناءها في هذا المكان، كما جرت تسميتها أيضا بالمدينة الذهبية نظرا لأنه جرى بناؤها في العصر الذهبي.

وأشار إلى أنه جرى اكتشاف ثلث هذه المدينة فقط حتى الآن، وأهم ما جرى العثور عليه هناك هو اسم يعتقد بأنه الاسم الذي حصلت عليه الملكة حتشبسوت، كما جرى اكتشاف هيكل عظمي أثري لا يعرف سبب وجوده بالمدينة، وهيكلين عظميين لبقرتين.

سمكة ذهبية كبيرة

وأوضح أنه جرى اكتشاف سمكة كبيرة محنطة بالمدينة ومغطاة بالذهب، ولا أحد يعرف سبب ذلك حتى الآن.