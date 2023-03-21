القصة الكاملة لمصرع مسن وإصابة زوجته اختناقا بالمنوفية.. «الأنبوبة السبب»

لحظات صعبة ومؤلمة عاشتها أسرة زوجين من كبار السن في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بدأت عندما حاولت زوجة أحد أبنائهما إيقاظهما من النوم ولكنها تفاجأت بعدم الرد عليها، وبعد محاولات عديدة وتركيز، بدأت تشم رائحة غاز من الباب الخارجي، فاستدعت زوجها مسرعة ليساعدها وبعد فتح الباب كانت الصدمة.

تفاصيلها مصرع زوج اختناقاً بالغاز في المنوفية

تسريب غاز من «أنبوبة البوتجاز» تسبب في مصرع الزوج الذي قارب 75 عاما، وإصابة الأم التي تبلغ من العمر 64 عاماً باختناق شديد نتيجة تسريب الغاز، ليتحول المنزل والأهالي إلى صدمة كبيرة، وعلى الفور تم نقل الزوجة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سرعان ما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على الجثمان، وتم سؤال أسرة الزوجين والذين أكدوا أن السبب هو اختناقهما بالغاز داخل منزلهما أثناء النوم، فيما تم عرض الجثة على مفتش الصحة الذي أكد وفاته نتيحة استنشاق الغاز، ثم صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة.

تشييع جثمان الزوج إلى مثواه الأخير في مركز الشهداء

وشيع أهالي مركز الشهداء في محافظة المنوفية، جثة الزوج إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي وانهيار الأسرة، الذين استيقظوا على الكارثة التي أودت بحياة الزوج وتسبيت في إصابة الزوجة بإصابات خطيرة.