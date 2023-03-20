تعرف على شخصية مي كساب في فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان

تتعاون الفنانة مي كساب، للمرة الثانية مع الفنان محمد رمضان من خلال فيلم «هارلي»، والمقرر في موسم عيد الفطر المقبل 2023.

وتجسد مي في فيلم هارلي دور جديد ومختلف، إذ تقوم بدور دنيا زوجة والد هارلي، والذي يقوم بدوره محمد رمضان.

وكانت مي كساب روجت لشخصيتها في الفيلم منذ ساعات عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، من خلال نشر صوره من كواليس الشخصية وظهرت بلوك مختلف فستان برتقالي وشعر به خصلات نحاسي.

وعلقت مي كساب على الصورة، قائلة: «دنيا من فيلم هارلي في عيد الفطر المبارك مع الإستايلست الشاطرة علا أشرف، إستنونا ماكبير أحمد الخواجه كوافير فارس الهواري تسلم إيديكم».

عرض فيلم هارلي في عيد الفطر

ويصور الفنان محمد رمضان حاليا فيلم «هارلي» لعرضه في موسم عيدالفطر، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الأكشن والرومانسية، ومن بطولة محمد رمضان ومي عمر، وإخراج محمد سمير.