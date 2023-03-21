الملياردير الأمريكي مردوخ عمره 92 سنة ويتزوج للمرة الخامسة.. تعرف على قصته

ذكرت صحيفة الإندبندنت الإنجليزية، أن قطب الإعلام الأمريكي روبرت مردوخ، رئيس شركة نيوز كورب، سيتزوج للمرة الخامسة وهو في عمر الـ 92 بعد 7 أشهر فقط من تسوية الطلاق مع زوجته السابقة جيرل هول.

خاتم ألماس مقدم من رجل الأعمال البارز

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن رجل الأعمال البارز خطب صديقته آن ليزلي سميث، وقدم لها خاتما من ألماس السوليتير في يوم القديس باتريك الجمعة الماضية في مدينة نيويورك الأمريكية حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية في تقرير لها، وصرح حينها مردوخ للصحيفة قائلا: «كنت متوتراً للغاية، كنت أخشى الوقوع في الحب - لكنني كنت أعلم أن هذا الزواج سيكون الأخير. من الأفضل أن يكون كذلك، أنا سعيد».

لقاء تم بين مردوخ وسميث

وأوضحت صحيفة الاندبندنت أن الزوجين تم لقاء بينهما في أواخر العام الماضي قبل خروج علاقتهما إلى العلن في عيد الميلاد الماضي عندما جاءت سميث لحضور عشاء في منزل مردوخ في مايفير، في الوقت الذي أشارت سميث أنها التقت بميردوخ في بيل إير في ولاية كاليفورانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

قصتها مع زوجها السابق

واستضاف الملياردير البريطاني ورئيس مجلس إدارة جي سي بي، أنتوني بامفورد مردوخ وسميث صاحبة الـ 66 سنة في باربادوس، وتزوجت سميث من قبل من المغني تشيستر سميث المتوفى عام 2008 عن عمر 78 سنة، وقد سجلا معا ألبوما في عام 2005 كان عنوانه «أسير الأحب»

تصريحات من سميث عن لقائها بخطيبها الجديد

وخرجت سميث بتصريحات لصحيفة «نيويورك بوست»، لتؤكد أن اللقاء بينها وبين ميردوخ، هبة من الله وحدث الالتقاء في سبتمبر الماضي وهي أرملة منذ 14 سنة، مبينة أن زوجها السابق عمل في عدة صحف محلية وعمل في محطات إذاعية تليفزيونية ومحلية وهذا يعني أنها قريب من اللغة التي يتحدثها مردوخ مع توضيحها أن الزفاف سيكون أواخر الصيف المقبل.