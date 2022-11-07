رئيسة وزراء «باربادوس»: دول الجنوب رهينة للشمال

وجهت ميا موتلى، رئيسة وزراء دولة باربادوس، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على حفاوة الاستقبال.

وقالت: «الخيار بين أيدينا، وكل المتحدثين على هذه المنصة قد عرجوا على ذلك، ولا أحتاج أن أكرر وأقول إن مؤتمر الأطراف هو الذى يحتاج منا العمل كمجمع ومحفل، لا أحتاج أن أكرر مدى شناعة الأضرار التى ألقت بظلالها على كوكبنا على مدى الاثنى عشر شهراً عندما كنا فى جلاسكو».

وأشارت إلى أنه يبدو أن هذه الإرادة قد صعبت على الجميع وعجزنا عن إنتاجها: «كم من الأمور الأخرى يجب أن تطرأ حتى نتحرك، ليس هناك بساطة فى العملية، وأنا من دولة جزرية صغيرة لديها طموح كبير، لكن لم تتمكن من بلوغ تلك المطامح الكبيرة، لأن الاستراتيجية العالمية الصناعية فيها شروخ كبيرة، وقدرتنا على النفاذ إلى السيارات الكهربائية وإعمال التكنولوجيات الكهربائية والألواح الشمسية تشملها العديد من القيود، والبلدان القادرة على تصنيعها فإنها تقوم بذلك، ودول الجنوب تبقى رهينة لدول الشمال».