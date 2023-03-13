توأمتان مغربيتان تكشفان لـ إيمان الحصري تفاصيل حياتهما: تزوجنا طبيبين مصريين

روح واحدة في جسدين منفصلين، هذا ما ينطبق على كثير من التوائم، حيث يتشاركان في كثير من الصفات والمواهب، ليكونا سندا لبعض، وعونا خلال حياتهما، إلا أن المصادفة أن يستمر هذا التصادف حتى في الزواج، حيث اختار القدر لـ «صفاء» و«هناء» الارتباط بطبيبين مصريين.

نفس المواهب والدراسات

«حياتنا مرتبطة ببعض جدا في كل حاجة»، بهذه الكلمات بدأت «صفاء» حديثها، مضيفة بأنهما تخرجتا من الكلية نفسها، وحصلتا على تدريب في الخياطة، والعديد من الدراسات، كما أنهما شاركتا في الغناء والتأليف، بحسب استضافتها ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري.

ولفتت إلى أنه من كثرة ارتباطهما الشديد ببعضهما البعض تزوجتا من مصريين يعملان في مهنة الطب بأمريكا، مضيفة: «بنحضر ألبوم جديد يتم طرحه بعد شهر رمضان في أمريكا، ويكون مكوناً من 9 أغان، ومنها أغنيتان مصريتان وأخرى خليجية والباقي مغربي».

العديد من المواهب والصفات تشاركها «هناء» مع توأمتها «صفاء» منها الغناء، مضيفة أنهما شاركتا في العديد من المهرجانات العربية، كما شاركتا في الغناء من قبل.

مشكلات التوأم

وأضافت صفاء خلال حوارها عبر سكايب: «من مشكلات التوأم هي ضعف شخصية عن الآخر يجعل هناك مشاكل كبيرة للأسرة.. وحالتنا إحنا متشابهة وبها قوة في الشخصية».