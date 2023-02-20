تفاصيل اكتشاف بردية «وزيري1» في سقارة.. تحتوي على 113 تعويذة

قال الدكتور خالد حسن، الأستاذ المساعد بكلية الآثار جامعة القاهرة، والذي قام بترجمة بردية «وزيري 1»، إن عملية ترجمة البردية من اللغة الهيرطيقية إلى الهيروغليفية استغرقت نحو 4 أشهر.

وأوضخ أنه نظرا إلى الأهمية الكبرى لتلك البردية كونها أطول بردية متكاملة تتحدث عن كتاب الموتى، جرى اكتشافها بمنطقة سقارة بأيادي مصرية خاصة، وجرى مواصلة العمل ليلا ونهارا لإنجاز عملية ترجمة تلك البردية خلال نحو 120 يوما فقط.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن تلك البردية تتحدث عن كتاب موتى لأحد الأشخاص يدعى أحمس يرجح أنه ينتمي للعصر البطلمي، موضحا أن تلك البردية احتوت على نحو 113 تعويذة، جرى توزيعها على نحو 150 عامود فضلا عن الرسوم التوضيحية القصيرة الشارحة للتعويذة أو الموجودة في منتصف الصفحة، وتحتل كامل الصفحة من اليمين إلى اليسار مع رسم توضيحي للمتوفى «أحمس» مع الإله أوزوريس.

وأشار إلى أن التعويذات الموجودة داخل البردية تأتي لضمان انتقال المتوفى إلى العالم الآخر بسلام دون وجود أية مشكلات، موضحا أن بردية وزيري one التي يبلغ طولها 16 مترا تعتبر أطول بردية متكاملة تتكلم عن كتاب الموتى، جرى اكتشافها بمنطقة سقارة، موضحا أن تلك البردية ليست الأطول على الإطلاق التي يجرى اكتشافها بمصر، إلا أنها تعتبر الأطول كبردية تتحدث عن كتاب الموتى، ويجرى اكتشافها بمنطقة سقارة.

متحف الحضارة

وأوضح أن عرض بردية وزيري one، بذات المكان الذي كانت تتواجد به المومياوات الملكية قبل نقلها إلي المتحف القومي للحضارة بالفسطاط العام الماضي يدل على الأهمية الكبري لهذه البردية، موضحا أن تلك البردية لها أهمية خاصة كونها جرى العثور عليها في مقبرة معروف اسم صاحبها، وأن التابوت الذي وجدت بداخله البردية يحتوي أيضا على اسم صاحب المقبرة.

وتابع: «طرح كتاب خاص بالترجمة الخاصة لبردية وزيري one بنهاية العام الجاري».