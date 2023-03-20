وزيرة الثقافة تشهد ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام.. وتسلم الجوائز

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، فعاليات الحفل الختامي للدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية الدُولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، والمونتيرة منار حسني، رئيس المركز القومي للسينما، والناقد السينمائي عصام زكريا، رئيس المهرجان، ونُخبة من مبدعي السينما التسجيلية والقصيرة على الصعيدين المحلي والدُولي.

وأعرب الناقد عصام زكريا، عن سعادته بالنجاح الذي شهدته الدورة الحالية للمهرجان، مشيرا إلى أن هذه الدورة تميزت بمشاركة الشباب الواعدين الذين أضفوا روحا طيبة وحضورًا ملهمُا لفعاليات المهرجان، وأكد أن مشاركة المرأة بالمهرجان جسدت قيمةً بناءةً تُضاهي حضورها المثمر دائمًا في المجال السينمائي العربي والدُولي.

عصام زكريا يشكر وزيرة الثقافة

كما وجّه الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها ورعايتها الكبيرة لكل ما يتعلق بأمور المهرجان، والإصرار على إنجاحه بالشكل الذي يليق بريادة مصر الثقافية والحضارية، وكذلك فريق عمل المهرجان الذين لم يبخلوا بجهد إزاء إكساب هذه الدورة رونقًا مميزًا على الصعيدين التنظيمي والإبداعي.

كما أعربت منار حسني عن سعادتها بالمناقشات المحلية والدولية التي احتضنها المهرجان بفعالياته المتنوعة، مؤكدةً أن هذه الفعاليات أحدثت زخما ثقافيا بناء بين جميع المشاركين، موجهة الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني على الاهتمام والدعم الكبير إزاء تفعيل رسالة المهرجان، وخروجه على الوجه الأمثل المُعبر عن هويتنا الحضارية العريقة.

وسلمت وزيرة الثقافة الجوائز الخاصة بالمهرجان، إذ فاز بالجائزة الأولى بمسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، فيلم حياة مثل غيرها، إنتاج «بلغاريا - فرنسا»، للمخرجة فارستين كروس، وفاز فيلم بلادي الضائعة من العراق للمخرجة عشتار ياسين بالجائزة الثانية، وحصل فيلم ملاحظات على النزوح للمخرج خالد جرار «فلسطين - ألمانيا» على تنويه خاص.

أما في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، حاز فيلم «جاري عبدي»، من هولندا للمخرج دووي ديكسترا، على الجائزة الأولى وحصد الجائزة الثانية فيلم «طحطوح» من الجزائر للمخرج محمد والي.

وذهبت الجائزة الأولى لمسابقة الأفلام الروائية القصيرة لفيلم «برجاء الانتظار على الخط» من ماليزيا، إخراج تان سي دينغ، أما الجائزة الثانية حاز عليها فيلم الثلج في سبتمبر للمخرجة لوكا جيفادولام بيوريف، إنتاج «فرنسا - منغوليا»، بالإضافة إلى تنويه خاص لفيلم «هل تنظر لي» من الصين للمخرج شولي هوانغ.

فيلم بيت القلب يحصل على الجائزة الأولى

وبمسابقة «أفلام الرسوم المتحركة»، حصل على الجائزة الأولى فيلم بيت القلب من فرنسا، للمخرجة سارة سعيدان، والجائزة الثانية حصل عليها فيلم كينوبشيا من مصر، للمخرج محمد عمر، بالإضافة إلى تنويه خاص لفيلم «فكر في شيء جيد» من السويد.

وضمن مسابقة أفلام الطلبة، التي قُدمت جوائزها من قِبل شركة سينرجي، فاز فيلم عيب صناعة، للمخرج محمد ناصف، بالجائزة الأولى، وفاز فيلم اليوم اللي شوفتك فيه، للمخرج محمد هاني، بالجائزة الثانية، وحصل فيلم «رد على صمت مُستمع»، للمخرج علي نجاتي، على الجائزة الثالثة، بالإضافة إلى تنويه خاص لفيلمي شقة المبتديان للمخرج محيي الدين يحيى، وفيلم «نون» للمخرجتين رنيم أبو يمن، وندى ياسر.

وفاز فيلم بلادي الضائعة من العراق، إخراج عشتار ياسين، بجائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد الفيبريسي.

جدير بالذكر أن الدورة الحالية من مهرجان الإسماعيلية أقيمت فعالياتها خلال الفترة من 14 حتى 20 من مارس الجاري، وشارك بها نحو 123 فيلمًا مثلت 50 دولةً، بواقع 16 فيلمًا تسجيليًّا طويلًا، 14 فيلمًا تسجيليًّا قصيرًا، 20 فيلمًا روائيًا قصيرًا، 18 فيلمًا للتحريك، 17 فيلمًا من أفلام الطلبة، كما عُرضت 4 أفلامٍ للمكرمين، و5 أفلامٍ ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع، 17 فيلمًا في برنامج الأفلام القصيرة جدا، 4 أفلامٍ في برنامج «أفلام البورترية»، بالإضافة لفيلمين خارج المسابقة، كما احتفى المهرجان بالسينما الألمانية كضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض 6 أفلام.