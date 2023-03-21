تطورات جديدة في سقوط عصابة الدراجات النارية بالجيزة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في الجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهمين واقتيادهم الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما وردت معلومات الى رجال الشرطة تفيد قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي لارتكاب وقائع سرقة للدرجات النارية، وعقب تقنين الإجراءات قام رجال الشرطة باستهداف اثنين منهما وتم ضبطهما.

وعقب قيام رجال الشرطة بمواجهتهما بالأدلة التى تثبت ارتكابهم لتلك الوقائع اعترفا بارتكابهما 13 واقعة سرقة بدائرة مركز شرطة أوسيم وقسم شرطة العجوزة وأضافا بتصرفهما في المسروقات بالبيع للمتهم الثالث، عميل سيئ النية، تمّ ضبطه وبإرشاده أمكن العثور على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية، تقول هند علي المحامية خلال حديثها لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وأضافت أن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.